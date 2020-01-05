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Совет психолога: негативные эмоции надо сбрасывать
По инф. "Российской газеты"   
05 Января 2020 г.
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ioga

Современный ритм жизни не дает расслабиться и успокоиться, что может привести к эмоциональному срыву, психологическому выгоранию, депрессии и расстройству психики, напоминает "РГ". Психолог Ирина Маслова-Семенова разработала собственную систему "мягкого" избавления от стресса.

Совет психолога: негативные эмоции надо сбрасывать

Дыхательные техники прекрасно помогают расслабиться, успокоиться и снять напряжение


Эксперт считает, что главная причина нервных расстройств связана с тем, что современные женщины и мужчины не умеют сбрасывать негативные эмоции и переключаться, а только "копят и копят все это напряжение в себе". В результате происходит всплеск стресса в жизни человека. В случае возникновения стрессовой ситуации она рекомендует провести дыхательную гимнастику.

"Тут важно сосредоточиться на своем дыхании и сделать вдох, считая при этом "раз-два-три". На счете "три" следует задержать дыхание и сжать кулаки. Причем сделать это надо так, чтобы мышцы напряглись, а пупок, казалось бы, притянулся к позвоночнику. Вдох делать следует медленно, но полно, считая при этом "четыре-пять-шесть". Мышцы постепенно надо расслаблять, ощущая поддержку от стула или пола", - заявила она.

Другим вариантом самотерапии и избавления от страхов является рисование. Пугающие чувства психолог советует изобразить в виде графического изображения, а затем ужасную картинку с помощью карандаша и ластика превратить в смешную карикатуру. К примеру, грозного и пузатого начальника нарисовать в виде зайчика.

"К своим страхам и переживаниям стоит подходить творчески, тогда переносить их будет существенно проще. Тело же при этом от нервного перенапряжения не пострадает", - считает она.⠀

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