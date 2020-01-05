Совет психолога: негативные эмоции надо сбрасывать

Современный ритм жизни не дает расслабиться и успокоиться, что может привести к эмоциональному срыву, психологическому выгоранию, депрессии и расстройству психики, напоминает "РГ". Психолог Ирина Маслова-Семенова разработала собственную систему "мягкого" избавления от стресса.
Дыхательные техники прекрасно помогают расслабиться, успокоиться и снять напряжение
Эксперт считает, что главная причина нервных расстройств связана с тем, что современные женщины и мужчины не умеют сбрасывать негативные эмоции и переключаться, а только "копят и копят все это напряжение в себе". В результате происходит всплеск стресса в жизни человека. В случае возникновения стрессовой ситуации она рекомендует провести дыхательную гимнастику.
"Тут важно сосредоточиться на своем дыхании и сделать вдох, считая при этом "раз-два-три". На счете "три" следует задержать дыхание и сжать кулаки. Причем сделать это надо так, чтобы мышцы напряглись, а пупок, казалось бы, притянулся к позвоночнику. Вдох делать следует медленно, но полно, считая при этом "четыре-пять-шесть". Мышцы постепенно надо расслаблять, ощущая поддержку от стула или пола", - заявила она.
Другим вариантом самотерапии и избавления от страхов является рисование. Пугающие чувства психолог советует изобразить в виде графического изображения, а затем ужасную картинку с помощью карандаша и ластика превратить в смешную карикатуру. К примеру, грозного и пузатого начальника нарисовать в виде зайчика.
"К своим страхам и переживаниям стоит подходить творчески, тогда переносить их будет существенно проще. Тело же при этом от нервного перенапряжения не пострадает", - считает она.⠀
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
За сутки наша печень вырабатывает около 500 мл желчи. Желчь нужна нашему организму для того, чтобы помочь ему переваривать и всасывать жиры и жирорастворимые кислоты. Только при наличии желчи жиры эмульгируются...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.