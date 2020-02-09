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Оренбург: обвиняемому в кромешном разврате священнику продлен арест
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2020 г.
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По решению оренбургского суда продлен арест священнику Николаю Стремскому, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетнего. Об этом сообщил представитель Промышленного суда Оренбурга.

Священнику-насильнику из Оренбурга продлили арест

Срок содержания под стражей продлен на 2 месяца — до 12 апреля, уточнил он, его цитирует РИА «Новости».

Напомним, Стремский возглавлял оренбургскую религиозную организацию «Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия». Он был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Вместе с ним под стражу были заключены его приемная дочь Елена Стремская и ее муж. Мы писали об этой возмутительной истории, которая порочит репутацию церкви - и о резонансе вокруг нее:

По инф. rosbalt.ru

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