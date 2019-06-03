Опять двадцать пять: чиновники засомневались, а нужны ли счетчики тепла?

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает отменить обязательную установку в новостройках поквартирных счетчиков тепла, пишет «РГ».

Соответствующее предложение уже направлено в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.

Как отмечает издание, поводом для такой идеи называют конфликты между жильцами многоквартирных домов из-за «использования чужого тепла». В частности, некоторые жильцы отключают свое отопление и пользуются тем, что за счет соседей отапливаются смежные стены, пол и потолок. Из-за этого министерство сочло сомнительным и сам принцип подсчета индивидуального потребления тепла.

Согласно утверждению Минстроя, невозможно определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме. При этом покупка или замена счетчика требует финансовых вложений, а срок его службы составляет всего 12 лет.

Еще новости ЖКХ - по ссылке

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ