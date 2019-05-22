Очень неприятно: таракан решил поселиться в ухе вьетнамца

В ушной раковине жителя вьетнамской провинции Бакзянг поселился таракан. К врачу мужчина обратился только тогда, когда появились боли в ухе, сообщает Daily Mail.

С помощью эндоскопа врач разглядел ползущего по наружному слуховому проходу таракана, шевелящего усиками. Извлечь насекомое удалось после промывания ушей мужчины соленой водой.

По словам врача, если бы мужчина промедлил, таракан мог бы повредить орган.

Предположительно таракан залез в ухо, пока мужчина спал.

Skin-crawling moment a cockroach is discovered creeping around inside a man's ear https://t.co/uc4HikHu9b — Daily Mail Online (@MailOnline) May 21, 2019

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По инф. rosbalt.ru

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