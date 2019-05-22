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Очень неприятно: таракан решил поселиться в ухе вьетнамца
По инф. rosbalt.ru   
22 Мая 2019 г.
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В ушной раковине жителя вьетнамской провинции Бакзянг поселился таракан. К врачу мужчина обратился только тогда, когда появились боли в ухе, сообщает Daily Mail.

В ушной раковине жителя вьетнамской провинции Бакзянг поселился таракан. К врачу мужчина обратился только тогда, когда появились боли в ухе,

С помощью эндоскопа врач разглядел ползущего по наружному слуховому проходу таракана, шевелящего усиками. Извлечь насекомое удалось после промывания ушей мужчины соленой водой.

По словам врача, если бы мужчина промедлил, таракан мог бы повредить орган.

Предположительно таракан залез в ухо, пока мужчина спал.

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По инф. rosbalt.ru

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