ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Новогодье-2020 намечено подсократить: работать же надо!
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Новогодние праздники в 2020 году для россиян могут стать короче — восемь дней, а не десять, как раньше. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.

Новогодье-2020 намечено подсократить: работать же надо!

По словам Голиковой, «предлагается перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая».

Таким образом, в 2020 году будут следующие праздничные выходные: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российской экономике не полезны длинные новогодние каникулы. По его словам, на новогодних каникулах страна «мало создает, но хорошо отмечает».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 