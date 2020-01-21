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Новый всплеск спорного патриотизма: опять школьников учили митинги разгонять
По инф. polit.ru   
21 Января 2020 г.
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В Перми учеников кадетского класса школы № 105 учат разгонять митинги на специальных занятиях, передает «МБХ медиа» со ссылкой на местного жителя Виталия Ковина. Также эту информацию подтвердил один из учеников школы.

Новый всплеск спорного патриотизма: опять школьников учили митинги разгонять

По словам мужчины, утром он увидел, как ученики «имитировали нападение» и отрабатывали приемы с щитами и дубинками: одна группа набрасывалась, а другая защищалась. Потом они менялись местами.

Один из учеников школы рассказал, что у них есть «дошкольная полицейская подготовка». Тренировки по ней проходят весной или осенью.

«Бывает занимаются на школьной площадке, с автоматами, их еще обучают бросать гранаты», — сообщил ученик.

В мэрии города эту информацию пока не комментировали.

Похожие занятия проходили в одной из школ Татарстана в декабре 2019 года. Тогда в сети появилось видео, где силовики проводили учения по разгону митингов. В роли протестующих выступали девятиклассники, которые «нападали» на правоохранителей, а те оттесняли их щитами. Другие дети должны были их «задерживать». Некоторые из «участников митинга» получили небольшие травмы.

По версии полиции, действия протестующих «имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде», а ученики в этот момент находились позади под контролем педагогов. Правоохранители утверждают, что никто из школьников не пострадал.

Руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку. 23 декабря в районе полуночи к девушке, которая выложила в сеть ролик с учениями в школе, пришли полицейские. Они требовали от нее данных, откуда она взяла видео, и кто «просил» его выложить. Пресс-служба МВД объяснила, что девушку опросили в качестве свидетеля.

Общество и так нынче жестокое, а еще и младшее поколение пытаются «натаскать» (уже в какой раз, не система ли это?!) подобными странными занятиями. Восприняв, что метод диалога с другими это только сила, не стоит потом удивляться, если просьбы о чем-то будут звучать из уст подрастающих, например, чаще в грубой форме. «Попросят» еще и вдогонку дадут тумака, чтобы обращение сработало точно. Этого добиваемся что ли? Патриотов и людей, уважающих закон, можно воспитывать, думается, и на других примерах.

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