Новый всплеск спорного патриотизма: опять школьников учили митинги разгонять

В Перми учеников кадетского класса школы № 105 учат разгонять митинги на специальных занятиях, передает «МБХ медиа» со ссылкой на местного жителя Виталия Ковина. Также эту информацию подтвердил один из учеников школы.

По словам мужчины, утром он увидел, как ученики «имитировали нападение» и отрабатывали приемы с щитами и дубинками: одна группа набрасывалась, а другая защищалась. Потом они менялись местами.

Один из учеников школы рассказал, что у них есть «дошкольная полицейская подготовка». Тренировки по ней проходят весной или осенью.

«Бывает занимаются на школьной площадке, с автоматами, их еще обучают бросать гранаты», — сообщил ученик.

В мэрии города эту информацию пока не комментировали.

Похожие занятия проходили в одной из школ Татарстана в декабре 2019 года. Тогда в сети появилось видео, где силовики проводили учения по разгону митингов. В роли протестующих выступали девятиклассники, которые «нападали» на правоохранителей, а те оттесняли их щитами. Другие дети должны были их «задерживать». Некоторые из «участников митинга» получили небольшие травмы.

По версии полиции, действия протестующих «имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде», а ученики в этот момент находились позади под контролем педагогов. Правоохранители утверждают, что никто из школьников не пострадал.

Руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку. 23 декабря в районе полуночи к девушке, которая выложила в сеть ролик с учениями в школе, пришли полицейские. Они требовали от нее данных, откуда она взяла видео, и кто «просил» его выложить. Пресс-служба МВД объяснила, что девушку опросили в качестве свидетеля.

Общество и так нынче жестокое, а еще и младшее поколение пытаются «натаскать» (уже в какой раз, не система ли это?!) подобными странными занятиями. Восприняв, что метод диалога с другими это только сила, не стоит потом удивляться, если просьбы о чем-то будут звучать из уст подрастающих, например, чаще в грубой форме. «Попросят» еще и вдогонку дадут тумака, чтобы обращение сработало точно. Этого добиваемся что ли? Патриотов и людей, уважающих закон, можно воспитывать, думается, и на других примерах.

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