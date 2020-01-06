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Новые трагедии: задохнувшаяся семья, смерть на горнолыжном курорте и падение с аттракциона
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2020 г.
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Год не успел начаться, как в мире уже успели произойти новые несчастные случаи. За последние сутки жертвами обстоятельств (но скорее, собственной беспечности!) стала семья из Дагестана, отдыхавший на горнолыжном курорте в Грузии россиянин и подросток из Казахстана. Мальчик выпал из аттракциона, и, к счастью, остался жив, хотя и получил переломы рук и ног. (Самое главное, что всех этих трагедий можно было бы избежать, если бы быть чуточку осмотрительнее и ответственнее... прим. МГ.)

Новые трагедии: задохнувшаяся семья, смерть на горнолыжном курорте и падение с аттракциона

В Дагестане трагедия произошла на юге страны, в городе Кизилюрт. Там от отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок.

Из-за неисправного дымохода камина насмерть задохнулись три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения. Следственный комитет начал проверку.

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Россиянин погиб под лавиной на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Как сообщили ТАСС в МВД Грузии, мужчина попал под лавину накануне, а в понедельник спасатели обнаружили его тело.

Грузинская полиция возбудила дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

  • Сводка происшествий (разные поучительные случаи в том числе) на нашем сайте для пожилых - по ссылке.

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В Казахстане, в свою очередь, едва ли не трагедия разыгралась в городе Алматы. Подросток катался на аттракционе «Катапульта». В какой-то момент он выпал из ремней безопасности и рухнул на землю. При падении ребенок получил переломы рук и ног.

Сейчас подросток находится в больнице. Родственники мальчика заявили, что претензий ни к кому не имеют, поскольку он по собственной неосторожности выпал с аттракциона.

Тем не менее полиция начала расследование. Возбуждено дело по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По инф. rosbalt.ru

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