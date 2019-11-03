Неистребимый навык «навести блезир»: Омск готовится к визиту Владимира Путина

Власти Омска замаскировали аварийные и недостроенные здания баннерами с изображениями окон и балконов. Так администрация города готовится к приезду Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Они примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества, который пройдет в Омске 7 ноября, сообщает местное издание «НГС55».

По указу чиновников фальшфасад был установлен на здании отеля Hilton, строительство которого началось 12 лет назад. Такой же баннер с тщательно прорисованными балконами и колоннами коммунальные службы повесили и на фасаде музыкального училища имени Шебалина, которое нуждается в капитальном ремонте.

Кроме того, накануне приезда президента местная полиция начала вызывать на «беседы» омских гражданских активистов, сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Сотрудники МВД интересовались у матери и сестры основателя омского отделения «Левого фронта» Евгения Рукгаберга, как он собирается «встречать президента». Они сказали, что у активиста могут быть проблемы, «если что-то пойдет не так». Аналогичные беседы сотрудники МВД проводили еще с несколькими сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В день визита президента местные коммунисты планируют провести шествие и митинг у памятника Ленину. По словам организаторов, в шествии примут участие коммунисты из Казахстана. Маршрут для участников акции согласован, но в него не входят центральные улицы города.

В 2017 году во время Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходившего в Челябинске, местные активисты хотели устроить флешмоб в респираторах и противогазах, чтобы привлечь внимание президента к экологической ситуации в регионе. Власти Челябинска выпустили специальное распоряжение, запрещающее появление на улице в масках и противогазах.

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