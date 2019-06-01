Нечем кота накормить: нищета толкнула 83-летнюю пенсионерку на кражу в магазине

В татарстанских Набережных Челнах 83-летняя женщина пошла на магазинную кражу, потому что после оплаты коммунальных услуг у нее не осталось денег на кошачий корм.

Как сообщает «КП», пенсионерка зашла в магазин, взяла с прилавка банку кофе, паштет и несколько пачек корма для кошек — всего на 500 рублей, но покупку не оплатила. Сотрудники магазина задержали женщину и вызвали охрану. Она объяснила, что почти вся пенсия ушла на квартплату, и нечем стало накормить кота.

Охрана вызвала полицию.

Душераздирающая история, нет слов!

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ