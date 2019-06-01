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Нечем кота накормить: нищета толкнула 83-летнюю пенсионерку на кражу в магазине
По инф. rosbalt.ru   
01 Июня 2019 г.
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В татарстанских Набережных Челнах 83-летняя женщина пошла на магазинную кражу, потому что после оплаты коммунальных услуг у нее не осталось денег на кошачий корм.

83-летняя женщина пошла на магазинную кражу, потому что после оплаты коммунальных услуг у нее не осталось денег на кошачий корм.

Как сообщает «КП», пенсионерка зашла в магазин, взяла с прилавка банку кофе, паштет и несколько пачек корма для кошек — всего на 500 рублей, но покупку не оплатила. Сотрудники магазина задержали женщину и вызвали охрану. Она объяснила, что почти вся пенсия ушла на квартплату, и нечем стало накормить кота.

Охрана вызвала полицию.

Душераздирающая история, нет слов!

По инф. rosbalt.ru

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