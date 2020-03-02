В возрасте 60 лет не стало чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова. Пятикратный чемпион Советского Союза погиб под упавшим деревом.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Жизнь россиянина оборвалась на территории санатория «Металлург» в Ижевске (Удмуртия). Смерть расследуется в рамках уголовного дела.

Успех к Ведерникову пришел на чемпионате мира 1981 года. Он стал первым в истории Советского Союза спортсменом, выигравшим гонку на чемпионате мира. В тот же год он был признан лучшим велогонщиком мира.

Церемония прощания с покойным пройдет в городе во вторник, 3 марта.

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...