|
Не стало чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова.
|По инф. rosbalt.ru
|02 Марта 2020 г.
|
В возрасте 60 лет не стало чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова. Пятикратный чемпион Советского Союза погиб под упавшим деревом.
Жизнь россиянина оборвалась на территории санатория «Металлург» в Ижевске (Удмуртия). Смерть расследуется в рамках уголовного дела.
Успех к Ведерникову пришел на чемпионате мира 1981 года. Он стал первым в истории Советского Союза спортсменом, выигравшим гонку на чемпионате мира. В тот же год он был признан лучшим велогонщиком мира.
Церемония прощания с покойным пройдет в городе во вторник, 3 марта.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? •