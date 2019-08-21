Назван «срок жизни» МКС

Срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) могут продлить до 2030 года, поскольку она сделана с запасом. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, изначально срок эксплуатации МКС (введена в 1998 году) составлял 15 лет. Но его уже продлили до 2020 года и фактически есть договоренности о продлении до 2024 года.

«Сейчас партнеры обсуждают возможность продления станции до 2028 года, может быть, в перспективе до 2030, — сказал Крикалев на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума „Машук“. — Но для этого требуется провести определенный цикл работ, которые подтвердят возможности конструкции и систем станции работать дальше».

Он напомнил, что российская станция «Мир» в свое время отработала в три раза больше изначально заявленного срока. «Гарантийные сроки были пять лет, реальных сроков никто не знал, и в процессе полета продолжались испытания, в результате станция отлетала 15 лет», — пояснил представитель Роскосмоса.

Напомним, в проекте МКС участвуют 14 стран: Россия, Канада, США, Япония, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Изначально планировалось, что станция завершит свою эксплуатацию в 2015—2016 годах. Затем в 2014 году страны-участница договорились о продлении срока до 2020 года.

Еще по волнующей нас (все еще!) теме космоса - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ