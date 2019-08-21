ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Назван «срок жизни» МКС
По инф. rosbalt.ru   
21 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

Срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) могут продлить до 2030 года, поскольку она сделана с запасом. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Назван «срок жизни» МКС

По его словам, изначально срок эксплуатации МКС (введена в 1998 году) составлял 15 лет. Но его уже продлили до 2020 года и фактически есть договоренности о продлении до 2024 года.

«Сейчас партнеры обсуждают возможность продления станции до 2028 года, может быть, в перспективе до 2030, — сказал Крикалев на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума „Машук“. — Но для этого требуется провести определенный цикл работ, которые подтвердят возможности конструкции и систем станции работать дальше».

Он напомнил, что российская станция «Мир» в свое время отработала в три раза больше изначально заявленного срока. «Гарантийные сроки были пять лет, реальных сроков никто не знал, и в процессе полета продолжались испытания, в результате станция отлетала 15 лет», — пояснил представитель Роскосмоса.

  • Напомним, в проекте МКС участвуют 14 стран: Россия, Канада, США, Япония, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Изначально планировалось, что станция завершит свою эксплуатацию в 2015—2016 годах. Затем в 2014 году страны-участница договорились о продлении срока до 2020 года.
  • Еще по волнующей нас (все еще!) теме космоса - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 