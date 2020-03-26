Найден первый человек, заразившийся COVID-19. Это продавщица креветок

Первым человеком, который заразился коронавирусом нового типа, была продавщица креветок на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету «Пэнпай», фамилия женщины — Вэй.

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По информации издания, 11 декабря у женщины поднялась температура, но она решила не уходить на больничный, а сделала себе укол и вышла на работу на рынок. Ей не стало лучше, и 16 декабря Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии — там врачи диагностировали у нее коронавирус.

Как именно Вэй была инфицирована до сих пор точно неизвестно.

«Пэнпай» пишет, что минимум 24 человека из числа первых зараженных посещали рынок, на котором работала Вэй.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года. Случаи заражения были выявлены в 168 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 472109 человек, из них умерли 4,5% — 21308, вылечились 24% — 114870 человек, данные опубликованы Университетом Джонса Хопкинса. К 26 марта случаи заражения зафиксированы в 175 странах, в них проживают в общей сложности свыше 75% населения Земли. Наибольшее число случаев заражения за пределами КНР, где в декабре 2019 года началась пандемия, наблюдается в Италии, там зафиксировано 74386 случаев заражения, умерли 10,09% — 7503 человек. Далее идут США — 69197 заразившихся, умерли 1050 человек, и Испания — 49515 заразившихся, 3647 умерли. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек выписаны из больниц, двое умерли.

Polit.ru

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