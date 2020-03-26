ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...

Найден первый человек, заразившийся COVID-19. Это продавщица креветок

По инф. polit.ru   
26 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Первым человеком, который заразился коронавирусом нового типа, была продавщица креветок на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету «Пэнпай», фамилия женщины — Вэй.

«Пэнпай»: найден первый человек, заразившийся коронавирусом COVID-19

По информации издания, 11 декабря у женщины поднялась температура, но она решила не уходить на больничный, а сделала себе укол и вышла на работу на рынок. Ей не стало лучше, и 16 декабря Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии — там врачи диагностировали у нее коронавирус.

Как именно Вэй была инфицирована до сих пор точно неизвестно.

«Пэнпай» пишет, что минимум 24 человека из числа первых зараженных посещали рынок, на котором работала Вэй.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года. Случаи заражения были выявлены в 168 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 472109 человек, из них умерли 4,5% — 21308, вылечились 24% — 114870 человек, данные опубликованы Университетом Джонса Хопкинса. К 26 марта случаи заражения зафиксированы в 175 странах, в них проживают в общей сложности свыше 75% населения Земли. Наибольшее число случаев заражения за пределами КНР, где в декабре 2019 года началась пандемия, наблюдается в Италии, там зафиксировано 74386 случаев заражения, умерли 10,09% — 7503 человек. Далее идут США — 69197 заразившихся, умерли 1050 человек, и Испания — 49515 заразившихся, 3647 умерли. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек выписаны из больниц, двое умерли.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 