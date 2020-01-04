Науку заинтересовало: а в каких городах России больше всего... матюгаются?

Социологи Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России провели исследование с целью определить, насколько часто в своем окружении жители различных городов слышат ненормативную лексику.

По данным опроса, выяснилось, что «часто» и «довольно часто» приходится слышать мат 18% жителей крупных и средних городов России.

Чаще всего ненормативная лексика звучит во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте, реже всего бранные слова можно услышать в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках (данные из числа городов с населением более 250 тыс. человек).

Наиболее распространена ненормативная тексика на территориях с более низким уровнем жизни населения, низкой удовлетворенностью инфраструктурой, плохими дорогами и невниманием к своему здоровью, а также с высоким числом жителей с плохой кредитной историей.

Более «чистая речь» наблюдается у людей с более высоким уровнем жизни, интересом к спорту, заботой о себе, имеющих высшее образование и высокий уровень личностного развития.

Интересно, что вместе с тем города, в которых более распространена ненормативная лексика имеют более высокую активность в части создания малого и среднего бизнеса. Кроме того, в силу эффекта низкой базы, в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели.

Еще про данные разных соцопросов, по которым можно делать выводах о состоянии общества и настроениях в нем - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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