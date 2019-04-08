Наука: яйца и полезны, и вредны одновременно! Вопрос в количестве...

Употребление одного яйца в день может снизить риск инсульта и инфаркта, пришли к выводу ученые из Китая и Великобритании.

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Как пишет журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA), в исследовании на протяжении четырех лет участвовали 500 тыс. человек в возрасте от 30 до 80 лет. Часть из них ежедневно съедали одно яйцо. Оказалось, что в этой группе риск возникновения инсульта по сравнению с остальными был меньше на 26%.

В то же время употребление более двух яиц в день может быть вредно для здоровья, заявили ранее в департаменте профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго (США). Порция из трех-четырех яиц превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина.

По инф. rosbalt.ru

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