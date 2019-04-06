Вкусно, но вредно: ученые не одобряют куриные яйца

В одном обычном яйце в желтке содержится около 186 миллиграммов пищевого холестерина. Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.

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Эксперты проанализировали данные шести экспериментов, в которых приняли участие около 30 тыс. человек разных национальностей, и пришли к выводу, что при употреблении 300 миллиграммов пищевого холестерина в сутки вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы возрастает на 17%, а преждевременной смерти — на 18%.

В то же время яйца — источники важных питательных веществ, в них содержатся аминокислоты, железо и холин, витамин D, который помогает здоровью костей и иммунной системы. Ученые советуют есть яйца в умеренном количестве, а предпочтение отдавать яичным белкам.

По инф. rosbalt.ru

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