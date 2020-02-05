Настоящий герой: в Югре пятиклашка спас 3-летнего братика на пожаре

В поселке Верхнеказымский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа появился настоящий герой — 12-летний Володя, который спас своего трехлетнего братика, когда загорелся дом.

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ЧП в многоквартирном деревянном доме случилось 31 января утром. Тревожный звонок поступил в МЧС в 10.50, учитывая материал из которого построен дом, на место срочно выехали сразу четыре подразделения — одно из самого поселка и три из соседних населенных пунктов, что в 50-90 километрах.

«В 10.53 к приезду первых расчетов огонь бушевал в одной из квартир на первом этаже, дым уже плотно распространился по лестничной клетке и начал проникать в соседние квартиры», — рассказали представители МЧС Югры в своем официальном паблике в «ВКонтакте».

Большинство жителей дома в это время были на работе. Как и мама братьев — они были дома одни, смотрели мультики, когда старший почувствовал запах гари. Сначала парнишка решил, что виноват обогреватель, но тот был в порядке. К этому времени в квартиру стал проникать дым. Володя смочил полотенце, велел младшему Матвею дышать через него, а сам пошел разузнать, что случилось.

«В подъезде все было в дыму. Я подбежал к окну. Услышал, как внизу взрослые кричали об эвакуации, увидел черный дым и понял: мы горим! Открыл окно. Спросил у взрослых, что делать. Мне прокричали: «Прыгай!», — рассказал потом пятиклассник.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

Новости из ХМАО - по другой ссылке.

Он выбил москитную сетку и аккуратно сбросил в сугроб под окнами малыша, потом прыгнул сам. Из снега их тут же достали очевидцы и усадили в машину. В это время дым шел уже и из окна второго этажа, где жили дети.

Как отмечают специалисты, на тот момент решение, которое принял Володя, было единственно верным (его мама говорит, сама не ожидала такого от сына). Пожар уничтожил деревянный дом полностью.

Жильцы расселились по родственникам. Братья с мамой перебрались к дедушке.

Предварительная причина возгорания, по данным МЧС, — короткое замыкание.

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