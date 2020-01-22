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Народам Севера, Сибири и Дальнего Востока обещана поддержка родных языков
По инф. pnp.ru   
22 Января 2020 г.
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Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям дал ряду ведомств укзание поддержать изучение народами Севера, Сибири и Дальнего Востока родных языков, сообщает в понедельник ТАСС.

Народам Севера, Сибири и Дальнего Востока обещана поддержка родных языков

Министерству образования и науки, Министерству просвещения, Федеральному агентству по делам национальностей при участии «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» предстоит проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в качестве родного языка и по итогам анализа подсчитать недостающее число педагогов.

После завершения первого этапа работы Путин поручил обеспечить дополнительную подготовку преподавателей языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также их литературы на родном языке, в том числе в рамках целевого обучения, осуществляемого на базе Института народов Севера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена».

Ведомствам также предстоит подготовить и представить предложения об оказании дополнительных мер соцподдержки представителям упомянутых коренных малочисленных народов, учащимся в вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов.

  • Ответственным за выполнение указания назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а также президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Работа должна быть завершена к 1 мая.
  • Кстати, ситуация с национальными языками в России (как и во многих странах мира) - сложная и неоднозначная. Об этом - в статье.

По инф. pnp.ru

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