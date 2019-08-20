Наполнить холодильник: где сколько денег на еду уходит?

Больше всего денег тратят на еду жители Ингушетии и Дагестана. Как сообщает РИА «Новости», там расходы на питание составляют 57,9 и 53,8% соответственно от общего числа всех расходов.

Для сравнения, у москвичей около четверти расходов уходит на еду (24,5%), в Татарстане — 21,8%.

Впрочем, отмечают авторы исследования, стоит учесть разницу в количестве детей в семьях в разных регионах, а также религиозные традиции, которые отражаются и на питании. Этими факторами и вызван такой большой разрыв в цифрах.

Также на объем трат, кроме состава семьи, влияет величина зарплаты и стоимость продуктов.

По усредненным данным, на еду приходится треть всех расходов у россиян. А вообще, мы постоянно тревожимся за экономическое положение российских семей, значительная часть которых с трудом сводит концы с концами:

По инф. rosbalt.ru

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