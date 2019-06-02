Надежды на рост зарплат в России: учителя, врачи и крестьяне полны скепсиса

Проведен опрос о надеждах граждан России на повышение зарплат. Наиболее низкие ожидания перспектив роста доходов характерны для работников сферы здравоохранения (42%), образования (40%), аграриев (37%).

Исследование показало, что самые высокие ожидания, связанные с ростом заработной платы, — у работников сфер информационных технологий (71%).

Также оптимистично настроены 61% военнослужащих и 60% руководителей. В то же время, среди работников сельского хозяйства и рыбоводства надеются увеличить доходы только 37%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе 46,8% мужчин и 53,2% женщин. Исследование проводилось во всех федеральных округах России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный опрос ВНИИ труда и СПбГУ.

Напомним, в начале 2019 года стало известно об индексации зарплат бюджетников. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, с 1 октября пройдет индексация на 4,3%, а регионам дополнительно выделят 100 млн рублей для поддержания соотношения средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников.

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