Надежда Бабкина не хочет жить с молодым мужем

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что её семейная жизнь не вписывается в привычные для многих рамки. Она не живёт вместе со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет моложе артистки.
Бабкина призналась, что они с супругом живут в разных квартирах, а друг к другу ходят в гости. При этом звезда подчеркнула, что сама стала инициатором подобного образа жизни. Она заверила, что не ощущает при этом ни скуки, ни одиночества.
- Я иногда умышленно хочу побыть одна, - заверила исполнительница. При этом она отметила, что отношения с супругом прекрасные, и сложившееся положение устраивает их обоих.
Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что её семейная жизнь не вписывается в привычные для многих рамки. Она не живёт вместе со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет моложе артистки.
Скафандр – очень нужная штука, особенно в космосе. Особенно если требуется провести какие-то работы за бортом станции. И это отлично понимал бывший зам. начальника 704-го военного представительства Минобороны Александр Кузьмин, которому довелось согласовывать приемку скафандра «Орлан-МКС».
Девятипалубный пассажирский теплоход «Князь Владимир» отправился в первое в этом году путешествие по традиционному маршруту Сочи — Севастополь. Навигация лайнера стартовала раньше обычного, а закончится позже — 31 октября.
В Саранске на 94-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР и Мордовии Мария Антонова. Прощание с самой известной певицей республики состоится во вторник в Государственном Русском драматическом театре.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.