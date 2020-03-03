Надежда Бабкина не хочет жить с молодым мужем

Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что её семейная жизнь не вписывается в привычные для многих рамки. Она не живёт вместе со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет моложе артистки.

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Бабкина призналась, что они с супругом живут в разных квартирах, а друг к другу ходят в гости. При этом звезда подчеркнула, что сама стала инициатором подобного образа жизни. Она заверила, что не ощущает при этом ни скуки, ни одиночества.

- Я иногда умышленно хочу побыть одна, - заверила исполнительница. При этом она отметила, что отношения с супругом прекрасные, и сложившееся положение устраивает их обоих.

По инф. argumenti.ru

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