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На заметку патриоту: выявлена самая пьющая страна. И это — вовсе не Россия!
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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Британские эксперты опросили жителей более 30 стран и определили «самую пьющую нацию». Исследование было проведено организацией Global Drug Survey.

На заметку патриоту: выявлена самая пьющая страна. И это — вовсе не Россия!

Респондентов спрашивали, сколько раз они напивались за последний год. Оказалось, что чаще других (примерно раз в неделю) это делали жители англоговорящих стран: Великобритании — 51 раз, США — 50, Канады — 48 и Австралии — 47. Жителей стран Южной Америки имели самые низкие показатели — чилийцы пили 16 раз в году, а колумбийцы — 22.

По инф. rosbalt.ru

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