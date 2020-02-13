На Урале закрывают птицефабрику. Без работы может остаться почти тысяча человек

Около тысячи работников птицефабрики «Среднеуральская» в Свердловской области могут стать безработными. Как рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, ответственность за ситуацию несут все стороны конфликта, включая собственников предприятия и власти региона.
Верхнепышминский городской суд, рассмотрев гражданское дело по иску прокурора к ООО «Птицефабрика Среднеуральская» об обязании устранить нарушения правил пожарной безопасности, наложил запрет на эксплуатацию помещений и зданий, а также на доступ сотрудников в здания птицефабрики, расположенные в Среднеуральске, до рассмотрения искового заявления.
«Насколько я понимаю, приказ об увольнении работников уже подписан. Это серьезное социальное напряжение в Среднеуральске. Это достаточно маленькое муниципальное образование, птицефабрика — одно из градообразующих предприятий, и найти новую работу людям будет нелегко. Я понимаю настрой людей, которые подпадают под увольнение. Уже проходила встреча трудового коллектива, люди эмоционально возбуждены, и звучали радикальные призывы. И я понимаю, почему люди уже говорят о перекрытии автодороги. У них безвыходная ситуация», — сказал Андрей Альшевских.
Птицефабрика Среднеуральская была открыта в апреле 1973 года. Это первая фабрика в Свердловской области по производству мяса птицы. В ноябре прошлого года на предприятии была проверка по пожарной безопасности, которая выявила нарушения, но на их устранения дали один год. Глава агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов отмечал, что выполнить это решение суда практически невозможно. «У нас непрерывное производство и нельзя ни на минуту, ни на часть останавливать производство. Мы же не хотим организовать масштабную могилу для птицы»,— рассказывал господин Косилов, писал “Ъ-Урал”.
Депутат уточнил, что претензии к работе птицефабрики звучали давно.
«Проблемы на предприятии копились годами. Насколько я понимаю, еще когда нынешний собственник заходил на предприятие, был целый пучок проблем: начиная от нарушений природоохранного законодательства и заканчивая пожарной безопасностью. Местные жители жаловались на то, что отходы предприятия развозились по окрестным лесам и полям. Достаточно серьезные нарушения были и по линии МЧС и пожнадзора. Выписывались предписания, накладывались штрафы, но нарушения не были устранены», — сообщил Альшевских.
Депутат уверен, что ответить за сегодняшнюю ситуацию должны как руководство предприятия, так и чиновники. «У меня возникают вопросы к руководству и собственнику птицефабрики. Нельзя ставить людей в заложники для решения своих целей и задач и заявлять, что мы уволим работников, потому что нет иного выхода. В то же время у меня возникают вопросы и к правительству Свердловской области. Либо власти самоустранились и вообще не принимали участия в решении проблем, либо не контролировали, не стимулировали, не заставляли собственника решать накопившиеся проблемы, что и привело к решению суда. Сейчас каждый начнет перекладывать проблему друг на друга. Каждый будет говорить свою „правду“. Но проблемы надо было решать еще вчера, и чиновники должны были присутствовать на собрании трудового коллектива и давать разъяснения, а не самоустраняться», — подчеркнул Андрей Альшевских.
Около тысячи работников птицефабрики «Среднеуральская» в Свердловской области могут стать безработными. Как рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, ответственность за ситуацию несут все стороны конфликта, включая собственников предприятия и власти региона.
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