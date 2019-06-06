На Украине "ожила" 83-летняя бабушка

В Кременчуге Полтавской области 83-летняя женщина «ожила», после того как медики «скорой» заявили о ее смерти. Об этом в Facebook сообщила соседка «покойной» Светлана Карась.

Женщина рассказала, что 3 июня старушке стало плохо. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть. «Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников... И тут бабушка чихнула... », — написала Карась.

В пресс-службе полиции Кременчуга сообщили, что признаки жизни у пенсионерки обнаружили работники ритуальных услуг. «Женщину увезли в больницу. Ее состояние тяжелое», — рассказали в полиции.

Еще щекочущие нервы (но и познавательные!) новости о смерти - по ссылке. Если у вас слабые нервы, то лучше не читать .

По инф. rosbalt.ru

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