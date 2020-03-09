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На Сахалине депутат попался на краже икры из магазина. Говорит, для детей-сирот воровал
Polit.ru   
09 Марта 2020 г.
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На Сахалине в городе Шахтерск депутата городского собрания от КПРФ Ивана Жилу поймали на краже икры и шоколада из магазина, охраняемого компанией, в которой он работает.

На Сахалине депутат попался на краже икры из магазина

Депутата, который ранее несколько лет возглавлял ОВД в Шахтерске и «имеет звание подполковника полиции в отставке», задержали после того как сотрудники магазина просмотрели записи с видеокамер наблюдения, на которых Жила берет икру.

«Как правило, он приходил дважды в день, причём на протяжении уже долгого времени — это заметили все сотрудники магазина. Где-то в обед и вечером, между шестью и семью часами. Брал не только икру. Мог взять кондиционер для белья, зубную пасту и щётку. Шоколадки очень любил брать, которые дорогие и вкусные. Вообще за один день мог вынести банок 8 икры. Мы не знаем, сколько это продолжалось. Возможно, целый год, утверждать не берусь. По нашим подсчётам, недостача в магазине составила порядка 800 тысяч рублей», — рассказывают сотрудники магазина «Русь». По словам управляющей, во время ревизии была выявлена пропажа около 200 банок икры, каждая из которых стоит 643 рубля.

Telegram-канал «ЧП Сахалин» опубликовал видео с задержанием Жилы на выходе из магазина. По данным канала депутат за три дня украл из мини-маркета «Русь» красной лососевой икры и шоколадок на семь тысяч рублей.

Когда мужчину уличили в краже, он стал утверждать, что забыл оплатить продукты и предлагал за них заплатить, но хозяин торговой точки отказался и вызвал полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов депутат рассказал, что воровал для детей-сирот и «поклялся», что эта кража — единственная. Так как сумма ущерба оказалась меньше двух тысяч рублей, уголовное дело возбуждать не стали.

Позже заместитель генерального директора охранного агентства «Алекс-А» Андрей Ярцев сообщил, что 3 февраля Ивана Жилу уволили с должности старшего охранника по собственному желанию.

Polit.ru

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