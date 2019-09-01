На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ДТП, которого она не совершала

Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее жених, американский бейсболист Алекс Родригес, оказались в центре скандала: на них подали в суд из-за ДТП. Как заявил автор иска, звездная пара сбила его на своем автомобиле "Кадиллак".

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Как сообщает Рен ТВ, инцидент, о котором идет речь, произошел в конце прошлого года. Тогда Джей Ло и Родригес уезжали из ресторана на автомобиле с водителем. По словам потерпевшего, машина сбила его, вследствие чего он получил травму.



Мужчина отмечает, что ни певица, ни спортсмен не находились за рулем. Однако он считает их виновными в том, что они не попросили своего водителя ехать аккуратнее, а после инцидента просто уехали с места аварии. Он намерен добиться сатисфакции.

По инф. argumenti.ru

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