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На Дону обнаружили подземный военный госпиталь
По инф. "Российской газеты"   
11 Марта 2020 г.
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В Ростовской области сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России и волонтеры поискового отряда «Витязь» обнаружили место предполагаемого захоронения участников Великой Отечественной войны. Братская могила находится в Куйбышевском районе.

На Дону обнаружили подземный военный госпиталь

«В ходе раскопок на глубине нескольких метров удалось обнаружить обломки, предположительно, блиндажа, где находился полевой госпиталь для раненых солдат», — сообщает пресс-служба ведомства.

Найти подземное сооружение удалось благодаря работе с архивными документами. Поисковикам удалось получить аэрофотоснимки мест сражений, которые были сделаны пилотами фашистской авиации. Данные фотосъемки в последующем оказались в архивах США, но с недавних пор выложены в свободный доступ.

К исследованию также были привлечены эксперты-криминалисты, которые с помощью высокотехнологичной техники нашли места боев. Работы по поиску погибших в 1942 году военнослужащих продолжаются.

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