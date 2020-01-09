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На Чукотке оленевод пробыл в тундре без еды 16 дней. И хорошо себя чувствует!
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2020 г.
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На Чукотке найден мужчина, пропавший в тундре 21 декабря. Оленевод пробыл без еды 16 дней. (Колоссальное испытание для человеческого организма и психики, которое герой истории сумел выдержать. - прим. МГ.)

Блуждать по тундре без еды 16 дней — каково это?

По данным администрации Чукотки, мужчина в тот день выехал на снегоходе из оленеводческой стоянки в село Рыркайпий и на следующий день по спутниковому телефону сообщил, что сбился с пути из-за непогоды.

Поиски успешно завершились только 9 января. В администрации округа сообщили, что мужчину нашли примерно в 200 км от села Рыркайпий у реки Амгуэма. Мужчина все это время провел в охотничьем домике, и 16 дней он был без еды.

Сообщается, что мужчина здоров и в медицинской помощи не нуждается.

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По инф. rosbalt.ru

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