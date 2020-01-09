На Чукотке оленевод пробыл в тундре без еды 16 дней. И хорошо себя чувствует!

На Чукотке найден мужчина, пропавший в тундре 21 декабря. Оленевод пробыл без еды 16 дней. (Колоссальное испытание для человеческого организма и психики, которое герой истории сумел выдержать. - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По данным администрации Чукотки, мужчина в тот день выехал на снегоходе из оленеводческой стоянки в село Рыркайпий и на следующий день по спутниковому телефону сообщил, что сбился с пути из-за непогоды.

Поиски успешно завершились только 9 января. В администрации округа сообщили, что мужчину нашли примерно в 200 км от села Рыркайпий у реки Амгуэма. Мужчина все это время провел в охотничьем домике, и 16 дней он был без еды.

Сообщается, что мужчина здоров и в медицинской помощи не нуждается.

Еще невероятные и удивительные истории из жизни на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ