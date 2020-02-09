На Аляске обнаружили скелет древнего морского динозавра

Ученые из Университета Аляски в Фэрбенксе идентифицировали и описали новый вид талаттозавра - морскую рептилию, жившую более 200 миллионов лет назад.
Статья исследовательского коллектива появилась в журнале Scientific Reports, а его суть кратко передает Phys.org. Находка была сделана на юго-востоке Аляски. Окаменелость древнего существа сохранилась не полностью - ученые отмечают, что примерно две трети хвоста были разрушены за прошедшие миллионы лет.
Однако на сегодняшний день этот скелет является самым полным скелетом талаттозавров, когда-либо найденным в Северной Америке. Это очень редкий вид динозавров, древняя морская рептилия.
Находка дала исследователям новое представление о генеалогическом древе талаттозавров. Новый вид получил название Gunakadeit joseeae. Эта рептилия обитала на нашей планете более 200 миллионов лет назад, в середине-конце триасового периода.
Динозавры были дальними родственниками этих существ. Талаттозарвы вырастали до 3-4 метров в длину и жили в теплых экваториальных океанах по всему миру. Считается, что они вымерли в конце триаса.
По словам ведущего автора статьи Патрика Драккенмиллера, Gunakadeit joseeae оказался уникальным. Он выглядел очень странно по сравнению с другими известными ископаемыми сородичами. Ученые предполагают, что этот вид был примитивным и относился к одной из древнейших ветвей генеалогического древа.
В то же время, он сумел дожить до самого конца существования всей этой группы существ. Особенностью талаттозавров является то, что они были одной из первых групп сухопутных рептилий, которые заново приспособились к жизни в океане.
Исследователи предполагают, что эти рептилии процветали на протяжении десятков миллионов лет. К сожалению, их ископаемые останки попадаются крайне редко. Поэтому эволюция талаттозавров полна пробелов.
В данном случае окаменелость была найдена в скалах в зоне прилива. Ученые проделали титаническую работу - данный участок почти всегда скрыт под водой, которая отступает лишь на несколько дней в году.
Исследователям удалось "поймать" такой период времени, причем на работу у них было не более четырех часов в день - вода вновь наступала и скрывала обследуемый участок.
"Когда мы увидели череп ископаемого, то сразу поняли, что это что-то новое из-за его чрезвычайно заостренной морды, которая, вероятно, была адаптацией к мелководной морской среде обитания, - говорит Драккенмиллер. - Вероятно, эта рептилия просовывала свой острый нос в трещины и щели коралловых рифов и питалась прятавшимися там существами. Мы думаем, что эти животные были очень специализированными и кормились только в условиях мелководья. Когда уровень моря упал, источники пищи изменились, что привело к вымиранию талаттозавров".
Еще интересные заголовки из сферы науки:
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Если нужен кредит: советы от Центробанка
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...
Доходы по рублевым депозитам нынче не радуют...
18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известн...
Покупка из-за рубежа: сколько потребуют доплатить?
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...