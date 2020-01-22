Очень красивую бабочку камеамеа на Гавайях ученые попытаются сохранить

Департамент земельных и природных ресурсов Гавайев проводит программу восстановления численности бабочки камеамеа, когда-то широко распространенной на островах, а теперь ставшей редкой.

Дневная бабочка камеамеа относится к тому же роду, что распространенные в России бабочки репейница и адмирал. Ее гавайское название pulelehua часто используется в гавайском языке как общий термин для всех бабочек. По-английски ее называют камеамеа в честь королевской династии, правившей на Гавайях в 1795–1874 годах. Камеамеа — один из двух видов бабочек, встречающихся только на Гавайях.

Основной причиной значительного сокращения численности бабочек стало исчезновение растений, которыми питаются их гусеницы. Основное кормовое растение сейчас встречается только в удаленных горных районах. Там смогли сохраниться и бабочки камеамеа.

Ученые, работающие в программе «Беспозвоночные Гавайев», высаживают кормовые растения и размножают в условиях лаборатории бабочек, чтобы выпустить их на новые места обитания. С 2017 года в рамках программы было проведено четыре выпуска бабочек камеамеа в дикую природу. Каждому из них предшествовало выращивание двух поколений бабочек. При этом ученые отслеживали потомство каждой бабочки, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Гусениц откармливали листьями, пока они не пройдут положенное количество линек и не окуклятся. Весь цикл развития от яйца до взрослой бабочки занимает 40–45 дней.

В дикую природу помещали как взрослых бабочек, так и яйца. На всех участках потом обнаруживались гусеницы, но далеко не везде наблюдалось появление следующего поколения бабочек. Ученые связывают это с очень сильным воздействием хищников: на гусениц и взрослых бабочек охотятся птицы, а гусеницы также могут стать жертвой муравьев и ос. Сейчас ученые готовятся круглосуточно наблюдать за развитием гусениц в природе при помощи видеокамер, чтобы выяснить, кто ими питается чаще всего, и определить дальнейшую стратегию защиты вида.

Люди всегда пытаются спасти разные виды редких животных, к исчезновению которых прилагают руки не только сами представители рода человеческого, но иногда и матушка-природа. Но взгляды на сохранение бывают разные. Мужи науки протаряют себе опытно-исследовательские дорожки, анализируют, делают выводы и в связи с этим что-то предпринимают. Активисты разного толка экодвижений проводят в свою очередь акции с желанием быть услышанными в запрете шить шубы из шкур животных, деятельности зоопарков, цирков и т.д. Каковы бы ни были методы на ниве сохранения малочисленных братьев наших меньших, желательно, конечно, придерживаться все-таки золотой середины. А так, дело нужное, и не поспоришь.

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Polit.ru

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