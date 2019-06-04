Мусульман России поздравляют со священным праздником Ураза-байрам

Российские последователи ислама во вторник начали празднование Ураза-байрама — праздника разговения. В этот день завершается пост после священного для мусульман месяца Рамадан.

В Москве у Соборной мечети собрались тысячи верующих, в Петербурге на Петроградской стороне мусульмане также собираются на утренний намаз у Соборной мечети.

С праздником мусульман поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В поздравлении Путина, размещенном на сайте Кремля, отмечается, что Ураза-байрам побуждает к добру и милосердию. Путин особо указал, что мусульманские организации вносят значимый вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога. Кроме того, они решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

Медведев пишет, что российская умма ведет большую созидательную работу, уделяя серьезное внимание просветительской деятельности и благотворительности, многоие делает для противодействия религиозному экстремизму.

Глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин отметил, что в Ураза-байрам верующие молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов на Ближнем Востоке, о том, чтобы не проливалась кровь и не было терактов.

Ураза-байрам — это один из самых значимых праздников в исламе. Празднование начинается с вечера 4 июня и продолжается до вечера следующего дня.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ