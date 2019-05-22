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Мой друг всегда на плече: таксист выходил птенца голубя и теперь выходит на работу с ним
По инф. rosbalt.ru   
22 Мая 2019 г.
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В Благовещенске местный таксист ездит по городу с голубем на плече. Водитель подобрал еле живого птенца на дороге, и с тех пор они неразлучны. О чудесной дружбе птицы и человека рассказали подписчики паблика @blag_dtp.

Мой друг всегда на плече: таксист выходил птенца голубя и теперь выходит на работу с ним

Голубя таксист назвал Валерой. Пассажиры с удовольствием общаются с птицей. «Валера, скажи: за фотографию мешок семечек. Килограммовый, скажи, нормальный такой», — шутит таксист.

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В Благовещенске местный таксист катается с голубем ! По словам водителя он спас птенца который валялся на дороге едва живой , после чего у них завязалась крепкая дружба !!!

«Доча в восторге была, птичка в машине. Этот голубь адекватнее любого другого человека, не говорит под руку и не мешает, сидит и смотрит»; «Молодец, мужик! Очень положительное видео и смотреть приятно, забавненько!» — пишут в комментариях под роликом.

Впрочем, дружбу птиц и людей оценили не все. Некоторые напоминают, что многие голубиные болезни могут передаваться человеку.

По инф. rosbalt.ru

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