Мой друг всегда на плече: таксист выходил птенца голубя и теперь выходит на работу с ним

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В Благовещенске местный таксист катается с голубем ! По словам водителя он спас птенца который валялся на дороге едва живой , после чего у них завязалась крепкая дружба !!!

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«Доча в восторге была, птичка в машине. Этот голубь адекватнее любого другого человека, не говорит под руку и не мешает, сидит и смотрит»; «Молодец, мужик! Очень положительное видео и смотреть приятно, забавненько!» — пишут в комментариях под роликом.

Впрочем, дружбу птиц и людей оценили не все. Некоторые напоминают, что многие голубиные болезни могут передаваться человеку.

По инф. rosbalt.ru

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