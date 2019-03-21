Спасение есть: московскую девочку-маугли выписали из больницы

История девочки-маугли, о которой мы неоднократно рассказывали, получила своё продолжение. Пятилетнюю девочку уже выписали из больницы с удовлетворительным состоянием. Ребёнок прошёл психологическую реабилитацию, так что пока она находится на содержании у органов опеки, а в будущем девочку могут отдать её тёте.

Девочку-маугли нашли в захламленной квартире ещё в начале марта. Врачи сразу же занялись её лечением, так что теперь ей не грозят опасные заболевания, которые она могла подхватить в грязном жилище. К тому же девочка довольно быстро прошла психологическую реабилитацию.

Тётя уже готова забрать ребёнка себе, но решать этот вопрос будут органы соцслужб. Стоит заметить, мать девочки Ирина Гаращенко заявляла, что у неё нет никакой родни, якобы воспитывать ребёнка могла лишь она.

Врачи поведали, что девочка даже начала понемногу говорить, только шёпотом, очень осторожно. К тому же ребёнок узнаёт персонажей мультфильмов, животных на картинках и вещи, которые ей дарили. Поначалу девочка совсем не проявляла социальных навыков, но довольно быстро привыкла к добрым докторам, начала есть без помощи других людей, играть в куклы и даже смеяться. Врачи отмечают, что такие навыки нельзя получить за пару дней, так что девочка просто-напросто забыла их, ведь последнее время о ней никто не заботился.

Впрочем, все доводы специалистов постоянно отвергает 47-летняя мать девочки-маугли. Она утверждает, что все обвинения в её адрес являются «провокацией», что о девочке она заботилась, обеспечивала ей нормальный уход и режим питания. Ирина Гаращенко намерена и дальше воспитывать свою дочь, так что женщина будет обжаловать свой арест в суде.

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Радует, что девочку удалось спасти, и у неё оказались хорошие родственники, которые готовы взять к себе маленького ребёнка. Но, к сожалению, далеко не всегда подобные истории получают возможность добраться до счастливого финала. Недавно в квартире дома на юго-востоке Москвы умер семилетний мальчик, страдавший аутизмом и почти никогда не выходивший из дома. Ребёнок жил среди гор мусора, ведь его бабушка постоянно приносила домой мешки с отходами. Мальчик умер 12 марта в результате остановки сердца.

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