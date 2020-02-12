Московские апартаменты Елизаветы II выставили на продажу

Впереди – череда радостных дней. Скоро мы будем поздравлять наших защитников с главным мужским праздником, затем останется совсем не много до Международного женского дня, а следом пойдут волнующие, тёплые и солнечные майские выходные. Красные дни календаря нужно отметить так, чтобы получить максимум позитивных эмоций. Пожалуй, идеальный вариант – отправиться за город, чтобы отдохнуть с пользой для здоровья и не слишком дорого. Если вы житель Москвы, то вам не придётся долго размышлять о выборе места: всё готово к празднику, и не нужно тратить время на долгие переезды. Вас приглашает гостинично-банный комплекс «Лачи», заслуживший превосходные рекомендации.