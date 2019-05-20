Много за ЖКХ платишь? А свои права изучил?

Знание законов может помочь сэкономить на коммунальных платежах. Разница в суммах может быть весьма существенной.

Одними из первых права на субсидии при отплате ЖКХ могут рассчитывать те, кто тратят на это более 22% семейного бюджета. Уменьшить на 30% свои расходы на коммунальные услуги могут многодетные семьи.

Ветеранам Великой Отечественной войны возвращают 50% платежей за услуги ЖКХ. Эта же льгота предусмотрена и для блокадников, ветеранов боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других катастроф техногенного характера.

Есть те, кто платить за коммунальные услуги вообще не должен. Это полные кавалеры ордена Славы, Герои СССР и России, Герои Труда России и Герои Соцтруда.

На 50% возврат средств за капитальный ремонт возвратят инвалидам и семьям с детьми – инвалидами.

В различных регионах от 30% расходов на «коммуналку» могут компенсировать военнослужащие. Члены семей погибших военнослужащих могут рассчитывать на компенсацию до 60%.

Источник: prozkh.ru

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