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Миллион рублей — в собачью будку. Надежно? Оказалось, не очень...
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2020 г.
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Миллион рублей - в собачьей будке?

В Стерлитамаке расследуют кражу 1,1 млн рублей у местного жителя. Мужчина хранил деньги в стеклянной банке, спрятанной в собачьей будке.

Миллион рублей — в собачьей будке?

Как сообщает пресс-служба полиции, потерпевший рассказал, что деньги пропали в период новогодних каникул — с конца декабря до 10 января. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Злодеев ищут. Чем занимался барбос во время кражи хозяйских сбережений — не уточняется.

Как только не хранят люди сбережения — и в какие только нелепые ситуации не попадают!

Как только не изощряются люди, чтобы обезопасить свои сбережения! И ведь все равно теряют... Мы даже завели для этой темы специальный раздел:

По инф. rosbalt.ru

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