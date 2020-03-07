«Михаил — человек веселый»: супруга актёра Ефремова снисходительно относится к его пьяным выходкам

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова подтвердила, что ее мужа из-за нетрезвого вида не пустили на борт самолета, направляющегося из Петербурга в Ригу. Артист просто «повеселился», объяснила Кругликова журналистам одного из изданий.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Никаких претензий к компании ни у кого нет, никаких судебных дел не будет. Мы мирные. Великий пост, Господь всех спасет — и даже грешников, — приводят журналисты цитату Кругликовой. — Михаил — человек веселый. Повеселился — все написать решили. Очень здорово, молодцы. Все работают в своей области: Михаил развлекает, а вы — пишете.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...