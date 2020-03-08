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Международный женский день отмечают в России и за ее пределами
|По инф. rosbalt.ru
|08 Марта 2020 г.
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Наступило 8 марта — праздник, официально называющийся Международный женский день и возникший в знак борьбы женщин за свои права. Со временем в СССР и затем в постсоветских странах он «переродился» в праздник весны и внимания к представительницам женского пола.
Сексистские формы, которые приняло 8 Марта, не раз подвергались критике самими женщинами.
Фактически история Женского дня началась в 1857 году — 8 марта работницы вышли на протестный «марш пустых кастрюль». Однако только в 1910 году социал-демократка Клара Цеткин предложила сделать эту дату праздничной.
В России и почти всех странах СНГ это официальный выходной. Российских женщин уже поздравил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
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