Мэр города открытым текстом признал: плохо голосовали за спортсмена из партии власти — вот и денег нет!

Мэр свердловского Краснотурьинска, выступая на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий, заявил, что муниципалитет недополучил 300 млн рублей из-за плохого голосования за Антона Шипулина — спортсмена, кандидата от «Единой России» (на фото). Он попросил впредь поддерживать кандидатов от «партии власти», ведь именно ее члены распределяют бюджетные средства. Собственно, ничего нового мэр не сказал (об этом и так говорят за закрытыми дверями и на кухнях, как во времена Брежнева) - но сказал-то на публику, открытым текстом!

Как пишет «Вечерний Кранотурьинск», встреча в актовом зале мэрии прошла 29 октября. Видеозаписи попали в Интернет и в руки журналистов.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов рассказал, что 8 сентября были выборы, а уже 13-го он вместе с председателем Гордумы Светланой Бидонько пошел на согласительные комиссии. Краснотурьинск просил софинансирование на строительство школы, лыжероллерной трассы, стадиона и другие проекты. Но из требуемых 368 млн рублей городу оставили лишь 68 млн. «Я объясню почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка (город в Свердловской области — прим.ред.) голосовала за кандидата от власти (за Шипулина — 65%, прим. ред.), то им при бюджете в 600 миллионов дали 300. Почти 50% от бюджета!» — заявил Устинов.

Краснотурьинск же стал четвертым снизу по результату «за Шипулина» из 21 населенного пункта, где проходили довыборы в Госдуму. «Мы можем по-разному относиться к партии власти, мы можем по-разному относиться к кандидатам от партии власти, но на сегодняшний момент, мои дорогие друзья, вот яркий результат отношения к городу Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в четком финансовом отношении, — сказал мэр. — На сегодняшний день две трети депутатов в Госдуме — от властной партии, они распределяют финансы на регионы, две трети от властной партии — в Законодательном Собрании, распределяют финансы на муниципалитеты. Если власть просит нас — поддержите нашего депутата, давайте будем поддерживать».

Устинов заявил, что в таком же положении глава регионе — с «губернатора также спрашивают за результаты выборов, как с главы городского округа».

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что высказывание Устинова — его личное мнение. Депутат Госдумы Антон Шипулин предложил Устинову организовать встречу для обсуждения возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств. Также спортсмен поблагодарил жителей города «за каждый их голос».

В «Единой России» заявили, что проведут «разбор полетов» после слов Устинова. «Нельзя так неуклюже увязывать политическую работу по организации избирательных кампаний с вопросами хозяйственной деятельности вверенного муниципалитета», — цитирует секретаря политсовета свердловского регионального отделения партии Виктора Шептия «Накануне».

Как к этому относиться? Наверняка найдутся люди (и среди наших читателей тоже), которые не увидят в словах мэра ничего особенного. "Всегда так было и будет: начальству виднее, хочет - казнит, хочет - милует, может денег дать - а может и отобрать". Только дело в том, что именно такое отношение "к начальству" и привело однажды к краху СССР, страну, где мы родились. И неминуемо ведет к краху нынешнюю государственность - где люди по большей части не чувствуют рычагов влияния ни на власть, ни на происходящее в стране. И позволять "правящей верхушке" шантажировать население, города и поселки бюджетными деньгами это, мягко говоря, означает позволять вытирать об себя ноги. Кстати, вот еще немного политических новостей о насущном:

По инф. rosbalt.ru

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