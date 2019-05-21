Медведев заклеймил российскую систему домов престарелых: "Деградировала!"

Система домов престарелых в России деградировала, констатировал глава правительства Дмитрий Медведев и призвал навести в этой сфере порядок. Что такое "наведение порядка" - пока совершенно непонятно, прежде всего потому, что ничего не говорится об экономических основах существования "новых прогрессивных богаделен".

Он подчеркнул, что состояние большинства таких учреждений — неудовлетворительное, а типична проблема — очереди. На совещании по реализации федерального проекта «Старшее поколение» премьер отметил, что сеть домов и пансионатов для пожилых нужно фактически «восстанавливать заново». По его словам, для этого нужно написать целую программу.

Медведев указал, что правительство будет софинансировать региональные программы по обеспечению безопасных и комфортных условий в сфере соцобслуживания. Так, за 6 лет в рамках проекта «Старшее поколение» планируется ввести в эксплуатацию порядка сотни жилых зданий более чем на 11 тыс. мест. Медведев выразил надежду, что это позволит не только ликвидировать очереди в дома престарелых, но и переселить пожилых людей из непригодных помещений в современные.

Напомним, в конце прошлого года Вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы создавать в социальных учреждениях для пожилых людей новую комфортную среду, а не реконструировать дома престарелых. По ее словам, воссоздание и реконструкция домов престарелых — «это путь в никуда», и пришло время говорить о новом уровне этих социальных учреждений, а не о домах престарелых в традиционном понимании. Для старшего поколения необходимо создавать более комфортную среду для проживания.

Заметим, что за всеми этими красивыми и правильными словами мы пока не видим трезвого плана: каковы будут экономические основы будущей "комфортной среды для стариков"? Кто и зачем будет платить за преобразование ветхих богаделен в современные пансионаты? Откуда будут оплачиваться расходы - от строительства зданий до зарплаты персоналу и счетов за ЖКХ? C финансированием домов престарелых в странах нормального развитого капитализма (т.е. на "проклятом Западе") с этим все понятно: деньги поступают из карманов самих стариков и их семей (людей не нищих, а потому - способных оплачивать достойный быт на уровне бюджетной гостиницы, но со специцально обученным персоналом). Расходы по содержанию пансионатов покрываются также страховками. Ну и, наконец, государство субсидирует подобный бизнес - таковы условия социального контракта в обществе, худо-бедно стремящемся к реализации гуманистических ценностей. В благие же порывы Государства Российского только тогда можно будет поверить - когда будет предъявлена "экономическая формула" подобных планов громадья.

По инф. rosbalt.ru

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