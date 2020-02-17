Число зараженных коронавирусом продолжает расти по всему миру

Китайские фармацевты скоро будут торговать препаратом, снимающим симптомы респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом. Специалисты нашли потенциал против COVID-2019 у вещества «Фавипиравир». На фоне этой обнадеживающей новости есть и другие, так, число жертв этой опасной инфекции продолжает расти в других странах мира - в Японии, Британии, Сингапуре...
Новое лекарство создала компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical, производство начато в провинции Чжэцзян. Это первый специальный антикоронавирусный препарат на рынке.
Ранее КНР официально сообщила о третьей волне спада заболеваемости, передает BBC News. При этом число скончавшихся от нового заболевания, которое предположительно перешло к людям от летучих мышей, уже равно 1669.
Вакцины от коронавируса нового типа разрабатывают сразу несколько стран, но доступны они могут стать только через два года. Эксперты в этой связи предсказывали глобальную эпидемию, которая охватит около двух третей населения Земли.
А вот другие новости об инфекции:
Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Это первое среди африканских государств, где выявили заболевание. Как передает Reuters, заразившийся вирусом — иностранец.
Первый случай летального исхода от заболевания произошел в Европе. Во Франции скончался мужчина, зараженный коронавирусом турист из Китая. На территории Великобритании, в свою очередь, число людей, зараженных вирусом, возросло до девяти. В настоящее время в карантине в гостинице города Милтон-Кинс остаются около 100 человек, у которых подозревают заболевание.
Еще шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Японии. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на медицинские службы Японии. Так, пять случаев зафиксированы в Токио, а еще один — в префектура Айти.
Также подхватили короновирус нового типа более 40 граждан США. Они входили в число около 3 тыс. пассажиров туристического судна Diamond Princess, поставленного на карантин в Йокогаме (Япония). Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, началась на Diamond Princess из-за пассажира-китайца. Носитель вируса добрался до Гонконга, после чего круиз продолжался еще около недели, до 3 февраля. Уже насчитывается 355 зараженных.
Китайские врачи сумели вылечить от коронавируса двухмесячую девочку. Она стала самой юной в стране пациенткой среди всех, кому удалось выздороветь.
По данным на 16 февраля, общее число зараженных коронавирусом в Китае составило 68 500 человек. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Китае умерли 1665 человек, удалось вылечить 9 419 человек.
Китайские фармацевты скоро будут торговать препаратом, снимающим симптомы респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом. Специалисты нашли потенциал против COVID-2019 у вещества «Фавипиравир». На фоне этой обнадеживающей новости есть и другие, так, число жертв этой опасной инфекции продолжает расти в других странах мира - в Японии, Британии, Сингапуре...
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