«Матери Беслана»: детей не вернёшь, но справедливость должна восторжествовать

«Матери Беслана» призвали полпреда президента в СКФО Александра Матовникова подключиться к расследованию дела о теракте. Такую просьбу комитет озвучил в 15-ю годовщину трагических событий.

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Члены комитета попросили Матовникова взять дело о теракте под личный контроль, чтобы «оптимизировать ход расследования».

Напомним, 1 сентября 2004 года чеченские террористы взяли в заложники детей и учителей в бесланской школе. Погибли 333 человека, в том числе 186 детей, около 800 пострадали. Ответственность за атаку взял на себя главарь боевиков Шамиль Басаев.

Вчера в Беслане началась трёхдневная вахта памяти. В первые часы траурной вахты почтить память жертв пришли около 3 тысяч человек. Евросоюз уже выразил сегодня солидарность с родственниками погибших.

В Москве панихида по жертвам теракта пройдет в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. Перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара

Президент России Владимир Путин, как и в 10-ю годовщину террористической атаки, в Беслан не поедет. Вместо этого президент во второй раз посетит Монголию, где празднуется 80-я годовщина победы на Халкин-Голе. Никаких официальных заявлений Кремль по случаю годовщины трагедии также не выпускал.

Прошло так много лет со дня этой трагедии, а всех её обстоятельств мы не знаем до сих пор, расследование все ведется и неизвестно, какой у него будет результат. Неудивительно, что люди постоянно подозревают власть в том, что она скрывает правду, ведь признать её порой так трудно, а еще и выставить на обозрение. Недавнее подтверждение этому - ЧП в Архангельской области, где в августе произошел выброс радиации. Власти сначала утверждали, что никакой опасности произошедший взрыв не несет, и только спустя время выяснилось, что все не так гладко, как было сперва выставлено. Таким образом, людям солгали трижды. Как результат - двое человек умерли от последствий облучения, а у нескольких врачей, занимавшихся лечением пострадавших в результате аварии в Северодвинске, обнаружены изменения в организмах.



По инф. rosbalt.ru

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