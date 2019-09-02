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Беслан: прошло 15 лет, а в сердце та же боль...
|Polit.ru
|02 Сентября 2019 г.
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Пятнадцать лет назад террористы захватили школу №1 в Беслане. Группа боевиков согнала в здание собравшихся на торжественной линейке в День знаний. При штурме школы погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В городе началась трехдневная вахта памяти.
1 сентября 2004 года террористы взяли в заложники 1128 человек. Большинство из них были детьми. Людей увели в спортзал, который был заминирован по периметру. Там их держали больше двух дней без воды и еды.
3 сентября, по официальной версии, в спортзале прогремели два мощных взрыва, и спецназ начал незапланированный штурм школы. Он продолжался до вечера.
Погибли 318 заложников. Ранения получили 810 человек. Также в числе погибших оказались 10 сотрудников спецназа ФСБ России, два сотрудника «Центроcпаса» МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников.
Генпрокуратура заявила, что банда террористов насчитывала 32 человека. Удалось задержать одного боевика – Нурпаши Кулаева – остальные были уничтожены.
В первые часы траурной вахты почтить память жертв в Беслане пришли около 3 тысяч человек. Об этом заявили в республиканском МВД.
В 09:15 в разрушенном здании бывшей школы №1 прозвенел звонок. Именно в это время 15 лет назад произошла террористическая атака. В здании непрерывно звучит траурная музыка и идет литургия. В спортивный зал люди несут цветы, свечи, игрушки и воду, которой лишили заложников.
В 20:00 во дворе школы зажгли свечи.
В Москве панихида по жертвам теракта пройдет в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. Перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара. В мероприятии примут участие бывшие заложники, члены Совета Федерации депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, ветераны спецназа, руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.
Европейский союз в день траура выпустил специальное заявление о трагедии: «1 сентября 2004 года школа № 1 в Беслане, Россия, была атакована террористами. В пятнадцатую годовщину этих событий мы вспоминаем более 300 их жертв, в том числе 186 детей, которые погибли в трехдневной осаде». В ЕС выразили солидарность и слова поддержки тем, кто лишился родных и близких.
Президент России Владимир Путин, как и в 10-ю годовщину террористической атаки, в Беслан не поедет. Вместо этого президент во второй раз посетит Монголию, где празднуется 80-я годовщина победы на Халкин-Голе. Никаких официальных заявлений Кремль по случаю годовщины трагедии также не выпускал.
«Новая газета» представила свой фильм, посвященный Беслану. В аннотации говорится: «Наш фильм — не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии».
Кроме того, целый ряд СМИ опубликовал отрывки из новой книги журналистки Ольги Алленовой «Форпост. Беслан и его заложники». В ней автор перечисляет бросающиеся в неувязки в официальной версии событий, которые вскрылись во время процесса над Нурпашой Кулаевым. В их числе — разные данные о числе боевиков и даже их внешности, возможность доступа террористов в здание школы с целью подготовки к атаке, путаные показания некоторых свидетелей, данные о взрыве, после которого начался штурм (до сих пор неясно, прогремел ли он внутри или произошел снаружи), возможность применения силовиками тяжелого вооружения при штурме и другие моменты.
Люди в бесланском Доме культуры хотели знать, кто отдал приказ стрелять по школе из тяжелого вооружения в те часы, когда там еще находились заложники. У многих погибших на теле найдены огнестрельные и осколочные ранения. Многие были сожжены — и их родные хотели знать, отчего случился такой страшный пожар.
У Шепеля спросили, кто вел переговоры с террористами и «кто ответит за то, что они не состоялись».
— Были приглашены профессионалы из Москвы, специализирующиеся на переговорном процессе, — ответил прокурор.
— Назовите их!
Шепель покачал головой. Он не мог сказать больше, чем ему разрешили.
Старший следователь Люфи пришел ему на помощь: «Террористы не выдвигали никаких требований». Вот это он сказал напрасно.
— Зачем вы врете? — закричали в зале.
— Они начали выдвигать требования сразу! — крикнула женщина по имени Фелиса, которая была в заложниках.
— Мы все знали про их требования! — поддержали ее другие. — И власти про них знали!
— Они нам говорили: вы не нужны своему государству, ваше государство даже не говорит, сколько вас тут, — сказала Фелиса.
С другого конца зала мужчина закричал:
— Штаб нам говорил, что детям давали еду и воду, а им ничего не давали!
Прокурор и следователь сидели молча, глядя в стол.
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