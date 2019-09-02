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Беслан: прошло 15 лет, а в сердце та же боль...
Polit.ru   
02 Сентября 2019 г.
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Пятнадцать лет назад террористы захватили школу №1 в Беслане. Группа боевиков согнала в здание собравшихся на торжественной линейке в День знаний. При штурме школы погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В городе началась трехдневная вахта памяти.

Беслан: прошло 15 лет, а в сердце та же боль...

1 сентября 2004 года террористы взяли в заложники 1128 человек. Большинство из них были детьми. Людей увели в спортзал, который был заминирован по периметру. Там их держали больше двух дней без воды и еды.

3 сентября, по официальной версии, в спортзале прогремели два мощных взрыва, и спецназ начал незапланированный штурм школы. Он продолжался до вечера.

Погибли 318 заложников. Ранения получили 810 человек. Также в числе погибших оказались 10 сотрудников спецназа ФСБ России, два сотрудника «Центроcпаса» МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников.

  • Ещё по теме: власти перманентно отчитываются об активной борьбе с терроризмом, но, тем не менее, многие до сих пор скованы страхом. Теракты в метро Санкт-Петербурга и Москвы случились не так давно, хотя ведь казалось, что опасность уже миновала. Плюс к этому волна телефонного терроризма, которая потрясла многие города страны в начале этого года. А в начале августа двух мужчин, которые готовили теракт, задержали в Татарстане. Всё это звоночки о том, что бой с этой напастью еще не окончен, увы.

Генпрокуратура заявила, что банда террористов насчитывала 32 человека. Удалось задержать одного боевика – Нурпаши Кулаева – остальные были уничтожены.

В первые часы траурной вахты почтить память жертв в Беслане пришли около 3 тысяч человек. Об этом заявили в республиканском МВД.

В 09:15 в разрушенном здании бывшей школы №1 прозвенел звонок. Именно в это время 15 лет назад произошла террористическая атака. В здании непрерывно звучит траурная музыка и идет литургия. В спортивный зал люди несут цветы, свечи, игрушки и воду, которой лишили заложников.

В 20:00 во дворе школы зажгли свечи.

В Москве панихида по жертвам теракта пройдет в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. Перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара. В мероприятии примут участие бывшие заложники, члены Совета Федерации депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, ветераны спецназа, руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.

Европейский союз в день траура выпустил специальное заявление о трагедии: «1 сентября 2004 года школа № 1 в Беслане, Россия, была атакована террористами. В пятнадцатую годовщину этих событий мы вспоминаем более 300 их жертв, в том числе 186 детей, которые погибли в трехдневной осаде». В ЕС выразили солидарность и слова поддержки тем, кто лишился родных и близких.

Президент России Владимир Путин, как и в 10-ю годовщину террористической атаки, в Беслан не поедет. Вместо этого президент во второй раз посетит Монголию, где празднуется 80-я годовщина победы на Халкин-Голе. Никаких официальных заявлений Кремль по случаю годовщины трагедии также не выпускал.

«Новая газета» представила свой фильм, посвященный Беслану. В аннотации говорится: «Наш фильм — не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии».

Кроме того, целый ряд СМИ опубликовал отрывки из новой книги журналистки Ольги Алленовой ​«Форпост. Беслан и его заложники». В ней автор перечисляет бросающиеся в неувязки в официальной версии событий, которые вскрылись во время процесса над Нурпашой Кулаевым. В их числе — разные данные о числе боевиков и даже их внешности, возможность доступа террористов в здание школы с целью подготовки к атаке, путаные показания некоторых свидетелей, данные о взрыве, после которого начался штурм (до сих пор неясно, прогремел ли он внутри или произошел снаружи), возможность применения силовиками тяжелого вооружения при штурме и другие моменты.

  • Из показаний потерпевшей Аллы Ханаевой (отрывок из книги, «Медиазона»): — Стреляли, закидывали гранаты снаружи, вот. Между мной и окном лежала моя дочь. Эта женщина, которую звали Арина, она лежала на своих детях. Я помню, влетела граната, и осколком ей попало в спину. Арина погибла. Арину боевики не убили, это точно, это 300%. Потом они заставили стать детей на окна, дали им тряпку, дети начали махать. Стали дети на окна такие, которые, естественно, были без родителей.
  • Эпизод судебного процесса (отрывок из книги, «Медуза»):

Люди в бесланском Доме культуры хотели знать, кто отдал приказ стрелять по школе из тяжелого вооружения в те часы, когда там еще находились заложники. У многих погибших на теле найдены огнестрельные и осколочные ранения. Многие были сожжены — и их родные хотели знать, отчего случился такой страшный пожар.

У Шепеля спросили, кто вел переговоры с террористами и «кто ответит за то, что они не состоялись».

— Были приглашены профессионалы из Москвы, специализирующиеся на переговорном процессе, — ответил прокурор.

— Назовите их!

Шепель покачал головой. Он не мог сказать больше, чем ему разрешили.

Старший следователь Люфи пришел ему на помощь: «Террористы не выдвигали никаких требований». Вот это он сказал напрасно.

— Зачем вы врете? — закричали в зале.

— Они начали выдвигать требования сразу! — крикнула женщина по имени Фелиса, которая была в заложниках.

— Мы все знали про их требования! — поддержали ее другие. — И власти про них знали!

— Они нам говорили: вы не нужны своему государству, ваше государство даже не говорит, сколько вас тут, — сказала Фелиса.

С другого конца зала мужчина закричал:

— Штаб нам говорил, что детям давали еду и воду, а им ничего не давали!

Прокурор и следователь сидели молча, глядя в стол.

Polit.ru

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