Напоминает Чернобыль? Врачи в Архангельске все-таки «хлебнули» радиации!

"Спустя три недели после серьезной аварии на военном полигоне на Севере России Кремль молчит о ее причинах и последствиях. (...) При этом появляется все больше неофициальной информации - от возмущенных врачей в Архангельске. В местную областную больницу доставили трех пострадавших, не предупредив врачей о радиоактивном заражении", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Кристиан Эш и Александр Чернышев побеседовали с одним из врачей больницы, пожелавшим остаться анонимным.

"Пациенты были доставлены в половине пятого вечера авиационной спасательной службой нашей больницы. Трех мужчин в возрасте около 30 лет или моложе. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого, думаю, перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни. (...) Всем троим необходимо было провести операцию", - рассказал собеседник издания.

"Никто в больнице не работал в защитных костюмах. В приемном покое пациентов отчасти осматривали голыми руками, - подчеркнул врач. - В операционной также использовались только обычные медицинские маски и только если этого требовала ситуация. Не поступало прямых указаний о том, что эти пациенты заражены радиацией. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше".

"Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тыс. микрорентген в час. Пациентов увезли из операционного зала обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Ванна потом была настолько заражена, что позднее военные ее вообще демонтировали. После того, как пациентов помыли, было еще раз проведено измерение и все-таки принято решение об операции", - сказал врач.

"После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт - и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей. Кроме того, в интернет попало врачебное заключение по одному из пациентов. У него было 25 тыс. лейкоцитов в микролитре крови, при максимально допустимом значении в 10 тыс. Это огромная цифра. Эти двое погибли от последствий острой лучевой болезни", - подчеркнул он.

По словам врача, трех других пострадавших отправили в больницу Семашко. "Но перед этим их дезактивировали. Почему этого не было сделано в нашем случае? И почему вообще пострадавших на военном полигоне отправили в гражданскую больницу?", - задается вопросами врач.

Напоним, что о произошедшем ЧП в Северодвинске, реакции населения, действиях и заявлениях властей на нашем сайте есть много публикаций:

"На следующий день пришли из ФСБ и взяли подписку о неразглашении тайны со всех, кто как-то был задействован. В пятницу была изъята вся медицинская документация, в том числе и электронная. (...) Мы понимаем, что у нас больше нет доказательств, чтобы обратиться в суд или прокуратуру. Все изъято. Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне - возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы".

По словам медика, после встречи с представителями министерства здравоохранения было принято решение отправить на обследование в Москву 57 сотрудников больницы, но на самом деле отправлены были только 20. В организме одного из сотрудников был обнаружен цезий-137. "После этого эксперты из Москвы приехали к нам и проводили обследование здесь. Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу. (...) Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне Чернобыль", - указал собеседник издания.

Между тем глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что у нескольких врачей, занимавшихся лечением пострадавших в результате аварии в Северодвинске, обнаружены изменения в организмах. Врачей отправили в московское Федеральное медико-биологическое агентство. Изменения состояния не связаны с радицией. По словам чиновницы, «все врачи обследованы, проведены и обследования щитовидной железы на предмет накопления (радиоактивных веществ), ни у кого превышения нет, все здоровы»...

Перевод Inopressa.ru

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