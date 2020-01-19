Мамашка умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

Жительнице Кирова Марии Пленкиной вынесен приговор за убийство трехлетней дочери с особой жестокостью. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. (13 лет - это долгий срок. За это время мамашка, должно быть, поймет, что натворила... а ведь могла бы счастливо растить дочь. - прим. МГ.)

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Напомним, что 20 февраля в одной из квартир дома на улице Щорса было найдено тело трехлетней девочки. Причиной гибели ребенка стало обезвоживание, голодание и переохлаждение организма. Больше никого в квартире не было.

Позднее была задержана мать девочки — 21-летняя Мария Пленкина. Выяснилось, что она несколько дней провела у подруги, оставив девочку одну дома без еды, воды и присмотра. В окружении молодой матери рассказали, что она до случившегося не раз говорила, что хотела бы сдать ребенка в детдом.

Экспертизой Пленкина была признана вменяемой. Вину она признала.

И все-таки уму непостижимо, как абсолютно вменяемая женщина могла оставить своего ребенка и уйти из дома. Неужели ей нисколько не было даль собственного ребенка?... Теперь героиня этой истории будет за свою жестокость и беспечность отвечать по полной: 13 лет в колонии - очень долгий срок. И не дай бог, чтобы подобные истории повторились.



А пока вот еще несколько заголовков о бедах с малышами:

По инф. rosbalt.ru

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