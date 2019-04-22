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Мамаша "под наркотой" увидела "опасную куклу". И зарезала собственную малышку...
По инф. rosbalt.ru   
22 Апреля 2019 г.
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В Кемерово суд дал 12 лет колонии женщине, которая из-за галлюцинаций убила свою полуторагодовалую дочь.

Мамша "под наркотой" увидела "опасную куклу". И зарезала собственную малышку...

По данным СК РФ, в январе прошлого года кемеровчанка получила странную SMS от подруги и обратилась в полицию. Когда правоохранители вошли в квартиру, они нашли 40-летнюю женщину в состоянии наркотического опьянения и ее убитую дочь. Когда мать ребенка пришла в себя, то на допросе пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность. Она нанесла ребенку несколько ножевых ранений.

Во время следствия выяснилось, что женщина была наркозависимой, но к приходу сотрудников органов опеки она приводила себя и жилище в порядок, поэтому не вызывала у соцработников подозрений.

Женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ужасны истории про наркотики, ставшие бичем нашего времени...

Ужасны истории про "мамаш", лишь по недоразумению считающимихся таковыми...

По инф. rosbalt.ru

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