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Мадонна страдает от дискриминации по возрасту
По инф. argumenti.ru   
07 Мая 2019 г.
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60-летняя американская певица Мадонна 25 апреля выпустила первый клип за четыре года и рассказала, что ей приходится бороться с эйджизмом - дискриминацией по возрасту.

Мадонна страдает от дискриминации по возрасту

По признанию певицы журналу Vogue, всю ее жизнь окружающие люди искали в ней какой-нибудь изъян и пытались критиковать. Если раньше в негативном свете обсуждали ее внешность, талант, личную жизнь, то теперь добавился возраст.

"Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет", - посетовала Мадонна на критику и отметила, что она сейчас борется с эйджизмом.

По инф. argumenti.ru

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