Лучшего ждать не стоит: российской экономике ухудшили прогноз на год

Эксперты Всемирного банка (ВБ) ожидают, что в наступившем году экономика России прибавит лишь 1,6%, тогда как июньский прогноз от ВБ на 2020 год предполагал рост на 1,8%.

В 2021-м и 2022 году темпы роста ВВП РФ составят 1,8% (показатель не изменился по сравнению с июньскими данными), сообщает ТАСС со ссылкой на январский доклад организации.

При этом Всемирный банк оценивает экономический рост в России по итогам минувшего года в 1,2%.

Напомним, что, по данным Росстата, экономика РФ по итогам III квартала 2019 года прибавила 1,7% в годовом сопоставлении. Таким образом, рост ВВП страны почти удвоился — после подъема на 0,9% в апреле-июне и на 0,5% в первые три месяца нынешнего года. При этом за первые 3 квартала года экономика прибавила 1,1%.

Минэкономразвития ожидает роста экономики страны по итогам 2019 года на уровне 1,3% после подъема на 2,3% в минувшем году. Однако Банк России полагает, что рост ВВП в текущем году будет скромнее — в интервале 0,8-1,3%, но ближе к верхней его границе. На 2020 год оценки — 1,7% и 1,5-2% соответственно.

Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что экономика России в наступившем году вырастет примерно на 2%, хотя может «нарисоваться» ускорение до 2,2-2,3%, особенно если начнется отдача от инфраструктурных проектов и будут наращиваться госрасходы. Такое мнение эксперт высказала «Росбалту».

Она указывает, что «в 2019 году экономике России не удалось достичь целей по подъему ВВП».

«Это красиво выглядело на бумаге, но, как сказали финансовые политики в конце декабря, ряд случайностей и сдвиг бюджетных трат не позволили экономической системе развернуться во всю мощь», — говорится в обзоре Бодровой.

По ее словам, «в докладе Банка России по денежно-кредитной политике хорошо видно, из чего может складываться рост экономики в 2020 году». «Это опора на инвестиционную активность, а она, в свою очередь, опирается на расширение государственных расходов. Частные проекты не в состоянии перезапустить эту „махину“, но во имя бурного прироста ВВП придется активизировать все глобальные силы», — считает аналитик.

Прогнозщы экспертов скажем честно, не радуют ни разу. Большинство семей у нас в стране живут от зарплаты до зарплаты (какой бы она ни была), оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям и стараются ничего лишнего не приобретать, ведь иначе до следующего месяца не дотянешь. Понятно, что нужно, чтобы власти как можно скорее принимали какие-то меры для роста реальных доходов граждан, вот только пока нас кормят какими-то выдуманными планами, которые мало стыкуются с реальностью. А пока экономика страны переживает застой, надежды на то, что что-то изменится, нет.



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По инф. rosbalt.ru

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