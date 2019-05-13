Любителям "отдохнуть подольше" придется подождать до ноября

В следующий раз россияне смогут отдохнуть дольше двух дней подряд только в ноябре, напоминает Роструд. Между тем, во власти идет обсуждение: как быть с "длинными выходными" в дальнейшем?

По поводу Дня народного единства нерабочими будут дни со 2 по 4 ноября, и это будут последние длинные выходные в году.

День России — 12 июня — будет дополнительным выходным посреди недели, в этом году он приходится на среду, также напомнило ведомство.

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Курирующая вопросы социальной политики вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников, которые в 2019 году в общей сложности продолжались девять дней — с 1 по 5 мая и далее с 9 по 12 мая.

«Мы, наоборот, перенесли с январских праздников на майские», — напомнила Голикова в интервью РИА Новости. По ее словам, « для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде».

Министерство труда уже предложило в 2020 году вновь сделать майские праздники длинными — с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

При этом в Совете Федерации считают целесообразным разделить длинные выходные — «менять сложившийся уклад» и, как выразился сенатор Сергей Калашников, делать продолжительные праздники более дробными.

По инф. rosbalt.ru, Polit.ru

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