Лика Стар из-за коронавируса боится выходить из дома

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
На сегодняшний день Италия стала первой европейской страной по числу заболевших новым коронавирусом. Певица призналась, что на улицах практически нет людей, а те, кто рискует выходить из дома, обязательно надевают маски.
- Народу вообще на улицах нет. Но я стараюсь не падать духом. Если выходим на улицу, то обязательно одеваем маски и перчатки. Все сидят по домам и это не шутки. Тут даже на манекенах маски. Выхожу только на улицу за продуктами, - призналась Лика Стар.
Смартфоны – очень удобные устройства, ими пользуется большая разноплановая аудитория. С помощью этих гаджетов люди читают новости, смотрят фильмы, развлекаются в игры, общаются, фотографируют себя и всё вокруг или снимают видео и т.д. И с этим огромным количеством людей хочет взаимодействовать и бизнес, который в свою очередь стремится заинтересовать аудиторию пользователей смартфонов рекламой.
Оториноларингологи Тюменской областной клинической больницы № 2 извлекли из уха 10-летней девочки бабочку. Юную жительницу Тюмени в приёмное отделение привезли родители, незадолго до этого ребёнок пожаловался на заложенность уха.
Закон, регламентирующий выступления музыкантов на улицах Петербурга, подготовили в городском Заксобрании. Проект документа уже единогласно поддержал парламентский комитет по законодательству на своём заседании 13 марта.
Академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову открыли мемориальную доску на фасаде дома № 1 по ул. Мичуринская в Петербурге. На церемонии присутствовала вдова академика Тамара Алферова, друзья, коллеги, а также ряд чиновников, передает пресс-службы ЗакСа.
Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в жизнь населения самых разных стран. Так, в России на фоне роста числа заболевших продолжают налагать ограничения на авиаперевозки и движение железнодорожного транспорта, неунывающие итальянцы поют песни, чтобы избавиться от хандры, чехи вводят общенациональный карантин, а американцы просят преступников «снизить активность» на фоне коронавируса.
История с таинственным исчезновением Анастасии Заворотнюк, задолжавшей банку крупную сумму, длится уже несколько месяцев и всё больше походит на мистификацию вроде отравления Бари Алибасова средством для прочистки труб.
Вандалы, которые разрушают или оскверняют воинские захоронения и мемориальные сооружения, увековечивающие память погибших при защите Отечества, или посвящённые дням воинской славы России, могут попасть в тюрьму. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний на следующей неделе.
Популярный артист юмористического жанра Евгений Петросян в свои 74 года не перестаёт удивлять. Несколько дней назад в своём Инстаграме он выложил фото и видео с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
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