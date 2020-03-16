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Лика Стар из-за коронавируса боится выходить из дома
По инф. argumenti.ru   
16 Марта 2020 г.
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Певица Лика Стар рассказала, что на самом деле творится в Италии, охваченной коронавирусом. Российская исполнительница вместе с семьей живет в Кальяри и воочию наблюдает происходящее.

Лика Стар из-за коронавируса боится выходить из дома


На сегодняшний день Италия стала первой европейской страной по числу заболевших новым коронавирусом. Певица призналась, что на улицах практически нет людей, а те, кто рискует выходить из дома, обязательно надевают маски.

- Народу вообще на улицах нет. Но я стараюсь не падать духом. Если выходим на улицу, то обязательно одеваем маски и перчатки. Все сидят по домам и это не шутки. Тут даже на манекенах маски. Выхожу только на улицу за продуктами, - призналась Лика Стар.

По инф. argumenti.ru

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