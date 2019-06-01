Лидерам России и Японии предстоит встреча. По вопросу Южных Курил изменений просят не ждать

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский лидер Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке «на полях» саммита G20, сообщает «Интерфакс».

Лавров сообщил: «Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована "на полях" саммита группы "двадцати" в Осаке 29 июня».

При этом министр подчеркнул, что интенсификация переговорного процесса не означает автоматически сближения позиций России и Японии по мирному договору и Курильским островам.

Российская сторона попросила японских коллег «не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме», отметил Лавров.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили официальный мирный договор по итогам Второй мировой войны. Токио выдвигает его условием передачу части островов Курильской гряды, которые считает своими Северными территориями. Москва отказывается обсуждать данное условие, настаивая на российской принадлежности Курил.

Polit.ru

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